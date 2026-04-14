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Planètes, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq

Planètes, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq

Planètes, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Cinéma Le Méliès

Adresse : 11 Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Ville : 59650 Villeneuve-d'Ascq

Département : Nord

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Planètes Mercredi 20 mai, 14h30 Cinéma Le Méliès Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Cinéma Le Méliès 11 Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.lemelies.fr/
atelier photo vidéo

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