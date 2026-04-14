Balade à pied autour des jardins du Musée du Terroir, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq

Balade à pied autour des jardins du Musée du Terroir 5 et 6 juin Musée du Terroir Nord

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Balade à pied d’une heure, autour du Musée du Terroir dans les ruelles du quartier d’Annappes à Villeneuve d’Ascq comprenant la visite de 6 jardins. A découvrir : une ferme du début du 20 ème siècle, une église de village de type « hallekerque » du 15ème siècle, une « Maison commune » qui laisse encore voir les figures grimaçantes de son ancienne salle de justice et une résidence du 18ème siècle. La balade est guidée et vous propose de découvrir différents types de jardins (des ainés, familiaux, partagés, monastiques), une bergerie et un jeu autour des plantes aromatiques.

Musée du Terroir 12, carrière Delporte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://apcvilleneuvedascq.fr/ [{« type »: « email », « value »: « michel.desobry@gmail.fr »}] Musée emblématique de la ville de Villeneuve d’Ascq, il reconstitue dans une ferme la vie des habitants du Nord au début du 20ème siècle. Parking voitures et vélos

Découvrez les alentours du Musée du Terroir avec une balade à pied dans 6 jardins de Villeneuve d’Ascq.

©Michel Desobry