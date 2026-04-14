Concert Amartia, Kino, Villeneuve-d’Ascq

Concert Amartia Vendredi 5 juin, 20h00 Kino Nord

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Le 5 juin 2026 à 20h00, le Kino-Ciné de Villeneuve d’Ascq (Université de Lille – Campus Pont-de-Bois) vibrera au son d’une rencontre musicale exceptionnelle ! Les élèves de l’orchestre symphonique de l’école municipale de musique et de danse Ivan-Renar, sous la direction d’Alexandre Kowalewski, rejoindront le groupe AmartiA sur scène pour une partie du concert.

AmartiA est groupe de rock progressif fort de plus de 25 ans de carrière et de six albums salués par la presse spécialisée. Son guitariste fondateur, Vincent Vercaigne, est également enseignant à l’école municipale de musique de Villeneuve d’Ascq.

Concert gratuit sous réservation.

Kino 3a Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/kinoamartia »}]

Concert Amartia accompagné de l’orchestre de l’école municipale de musique et de danse Ivan-Renar Concert Amartia

Amartia