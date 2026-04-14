Balade à vélo à la rencontre des producteurs bio de la ville, Quai Hudson, Villeneuve-d’Ascq

Balade à vélo à la rencontre des producteurs bio de la ville Vendredi 22 mai, 18h00 Quai Hudson Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

Balade à vélo pour rencontrer des producteurs bio de Villeneuve-d’Ascq, vendredi 22 mai 2026 de 18h à 20h30 au départ du quai Hudson (quartier Haute-Borne) avec arrivée à la ferme du Recueil.

Cette balade vous emmène à la découverte des maraîchers et producteurs bio de la ville. Au départ du quai Hudson, vous visiterez la ferme Etika Spirulina avant de rejoindre la ferme du Recueil dans le quartier du même nom.

Cette sortie sera l’occasion d’en apprendre davantage sur le maraîchage biologique à Villeneuve-d’Ascq en 2026 et de rencontrer celles et ceux qui produisent localement. Des ventes directes pourront être proposées par les producteurs (pensez à prévoir des sacoches pour le vélo). Une petite restauration sera offerte en fin de balade.

Partenaire : Association Droit au Vélo (ADAV).

Inscription via le formulaire en ligne :

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mai2026

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier.

Inscriptions sur liste d’attente

Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Pour s’inscrire sur liste d’attente :

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Quai Hudson Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 La Haute-Borne Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mai2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mai2026 »}, {« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-« }]

Balade à vélo pour rencontrer des producteurs bio de Villeneuve-d’Ascq, vendredi 22 mai 2026 de 18h à 20h30 au départ du quai Hudson jusqu’à la ferme du Recueil.