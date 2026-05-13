Exposition Kandinsky face aux images, LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, Villeneuve-d’Ascq

Exposition Kandinsky face aux images Samedi 23 mai, 19h00 LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Et si vous découvriez Kandinsky autrement ? Le LaM vous invite à plonger dans l’univers fascinant de Vassily Kandinsky, l’un des grands pionniers de l’abstraction. Spiritualité, sciences, traditions populaires, voyages… Kandinsky face aux images dévoile les chefs-d’oeuvre de l’artiste et les multiples sources d’inspiration qui ont nourri son imaginaire. Co-organisée avec le Centre Pompidou, Paris, l’exposition rassemble 400 oeuvres, photographies et archives qui vous entraînent dans un voyage visuel et sensoriel au coeur de la création. Une expérience unique pour (re)découvrir Kandinsky sous un nouveau jour, celui des images qui ont façonné sa vision du monde.

LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq, France Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France +33320196851 https://www.musee-lam.fr Implanté au cœur de la chaîne des lacs de Villeneuve-d’Ascq, à quelques minutes de Lille, le musée offre une expérience unique où l’art dialogue avec la nature, dans un vaste jardin de sculptures monumentales.

Inauguré en 1983 grâce à la donation de Geneviève et Jean Masurel, le LaM associe une architecture emblématique – le bâtiment originel conçu par Roland Simounet et l’extension contemporaine signée Manuelle Gautrand – à une collection exceptionnelle. Depuis 2010, le LaM est devenu la première collection d’art brut en France et le premier musée en Europe à réunir art moderne, art contemporain et art brut.

Riche de plus de 9 000 œuvres, la collection fait dialoguer ces trois champs artistiques offrant un panorama inédit de la création des XXe et XXIe siècles. Elle met en regard des figures majeures de l’art moderne, telles qu’Amedeo Modigliani avec des artistes emblématiques de l’art brut tels que Aloïse Corbaz et des créateurs contemporains de premier plan. Voiture : à 20 min. de la gare Lille Flandres, autoroute Paris-Gand (A1/A22/N227), sortie 5 ou 6 Flers / Château / Musée d’art moderne. Transports en commun : métro ligne 1 – station Pont de Bois + bus L6 direction Contrescarpe ou bus ligne 32 direction Wasquehal Jean-Paul Sartre – arrêt LaM ou métro ligne 2, station Fort de Mons + Liane 6 direction Contrescarpe – arrêt LaM.

Et si vous découvriez Kandinsky autrement ? Le LaM vous invite à plonger dans l’univers fascinant de Vassily Kandinsky, l’un des grands pionniers de l’abstraction. Spiritualité, sciences, traditions…

© Vassily Kandinsky, Bild mit rotem Fleck [Tableau a la tache rouge], 1914. Donation de Mme Nina Kandinsky en 1976. Collection Centre Pompidou, Paris. Mnam – Cci. Domaine public. Crédit photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Adam Rzepka/Dist. GrandPalaisRmn