Performance Clockwork de Gerard & Kelly, LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, Villeneuve-d’Ascq

Performance Clockwork de Gerard & Kelly Samedi 23 mai, 19h00 LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Gerard and Kelly forment un duo d’artistes dont la pratique interdisciplinaire se déploie entre film, performance et installation. À la croisée de la chorégraphie, du cinéma, de l’écriture, du dessin et de la sculpture, leur travail allie rigueur conceptuelle et profondeur émotionnelle, faisant dialoguer mémoire, histoire et subjectivité avec l’architecture et les sites.

Leurs oeuvres figurent dans de nombreuses collections publiques, en France et à l’international, notamment au FRAC Franche-Comté (Besançon), au Carré d’Art – Musée d’art contemporain de Nîmes, et à la Bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou, Paris), ainsi qu’au Solomon R. Guggenheim Museum (New York), à la National Gallery of Victoria (Melbourne) et au Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles).

LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq, France Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France +33320196851 https://www.musee-lam.fr Implanté au cœur de la chaîne des lacs de Villeneuve-d’Ascq, à quelques minutes de Lille, le musée offre une expérience unique où l’art dialogue avec la nature, dans un vaste jardin de sculptures monumentales.

Inauguré en 1983 grâce à la donation de Geneviève et Jean Masurel, le LaM associe une architecture emblématique – le bâtiment originel conçu par Roland Simounet et l’extension contemporaine signée Manuelle Gautrand – à une collection exceptionnelle. Depuis 2010, le LaM est devenu la première collection d’art brut en France et le premier musée en Europe à réunir art moderne, art contemporain et art brut.

Riche de plus de 9 000 œuvres, la collection fait dialoguer ces trois champs artistiques offrant un panorama inédit de la création des XXe et XXIe siècles. Elle met en regard des figures majeures de l’art moderne, telles qu’Amedeo Modigliani avec des artistes emblématiques de l’art brut tels que Aloïse Corbaz et des créateurs contemporains de premier plan. Voiture : à 20 min. de la gare Lille Flandres, autoroute Paris-Gand (A1/A22/N227), sortie 5 ou 6 Flers / Château / Musée d’art moderne. Transports en commun : métro ligne 1 – station Pont de Bois + bus L6 direction Contrescarpe ou bus ligne 32 direction Wasquehal Jean-Paul Sartre – arrêt LaM ou métro ligne 2, station Fort de Mons + Liane 6 direction Contrescarpe – arrêt LaM.

Gerard and Kelly forment un duo d’artistes dont la pratique interdisciplinaire se déploie entre film, performance et installation. À la croisée de la chorégraphie, du cinéma, de l’écriture, du dessin…

Gerard & Kelly, Clockwork, 2018. Vue de la performance : Appartement-atelier Le Corbusier, Paris. Julia Eichten. Photo: Martin Argyroglo. © Adagp Paris, 2026.