Stands d’archéologie, ateliers, expérimentations, cuisson de céramiques, expositions, visites guidées., Parc Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Stands d’archéologie, ateliers, expérimentations, cuisson de céramiques, expositions, visites guidées. Dimanche 14 juin, 10h30 Parc Asnapio Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, Asnapio vous offrira l’occasion de découvrir les métiers de l’archéologie et leurs débouchés.

Des agents du service archéologie du Département du Nord aborderont le rôle de l‘expérimentation dans l’étude des métallurgies anciennes. Deux projets portés par le service seront présentés : le premier sur la métallurgie du fer et l’étape de réduction du minerai en prenant l’exemple du projet bas fourneau, réalisé de 2021 à 2024 à l’abbaye de Vaucelles. Le second autour de la métallurgie des non-ferreux et l’usage des plaques à alvéoles à partir des découvertes effectuées sur le Forum Antique de Bavay, qui présentera les originaux.

Archéopole parlera du rôle des opérateurs privés dans les fouilles archéologiques et plus précisément du métier d’archéo-zoologue, tandis qu’Eveha mettra ses « bacs spécialistes » à disposition des enfants afin qu’ils découvrent toutes les spécialités du métier.

Le Service Régional d’Archéologie expliquera le système d’archivage et de conservation des découvertes. Et l’Université de Lille sera représentée via son association d’étudiants en archéologie (le GAUL) et le Laboratoire de recherche historique HARTIS: l’un des doctorants viendra présenter sa thèse.

L’archéo-céramiste Fiona Moro (Atelier Figulina) mènera une cuisson de céramiques de grandes tailles dans notre four antique et proposera des démonstrations de tournage au tour à bâton. Pour faire le lien avec le travail des archéologues, des plaques à alvéoles seront glissées dans notre four de potier lors de la cuisson.

La part belle sera également faite à l’archéo-zoologie dans le cadre d’un projet plus artistique intitulé « Nos racines sont des arbres ».

En famille, parents et enfants seront invités par le collectif « Les Yeux d’Argos », à créer des animaux en lamelles de bois collées. (inscription sur place). Animaux qui seront ensuite accrochés dans un arbre du parc par le bûcheron-voltigeur de la ville, reconstituant ainsi l’arbre de Darwin selon l’évolution des espèces. L’occasion de parler de la théorie du même nom, actuellement remise en cause par les scientifiques.

Et pour aller encore plus loin, « Zooscope » invitera tous les visiteurs à re-découvrir leur environnement à travers le regard d’un animal en prenant conscience des différentes perceptions visuelles.

Il ne faudra pas rater la séquence « émotions » de la journée : des anciennes races d’animaux seront présentées par « La Ferme Itinérante ». Vache dexter, ânes, moutons d’Ouessant, mini-chèvres, lapins géants et volailles de toutes sortes attendront les plus jeunes pour des séances de caresses.

Dans les ateliers participatifs, les enfants pourront s’initier aux techniques de fouilles archéologiques, à l’étude de matériel, au dessin archéologique, au remontage de silex. De quoi, peut-être, créer des vocations.

Entrée gratuite pour tous.

Parc Asnapio Rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 47 21 99 https://asnapio.villeneuvedascq.fr/ Asnapio est un parc de reconstitution archéologique avec des bâtiments de la Préhistoire au Moyen Age. On y propose des visites guidées, des ateliers pour enfants, des stages pour enfants et adultes, des festivités de reconstitution historique, des spectacles, des goûters d’anniversaire. Parkings, Bus: liane 6 ou bus 32 arrêt LAM ou Comices, bus 34 arrêt Lac de Canteleu.

A l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, Asnapio vous offrira l’occasion de découvrir les métiers de l’archéologie et leurs débouchés.

© Barry’s Photography