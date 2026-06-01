Erasmus EDA : pour les candidats de la région HAUTS DE FRANCE « Effectuer une immersion en Europe », Villeneuve-d’Ascq – HAUTS-DE-FRANCE, Villeneuve-d’Ascq

Erasmus EDA : pour les candidats de la région HAUTS DE FRANCE « Effectuer une immersion en Europe » Jeudi 4 juin, 10h00 Villeneuve-d’Ascq – HAUTS-DE-FRANCE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T11:30:00+02:00

Venez découvrir le programme ERASMUS EDUCATION DES ADULTES Ce programme s’adresse aux publics qui connaissent des difficultés pour accéder à l’emploi ainsi qu’aux personnes ayant le moins d’opportunités Vous êtes allocataires du revenu de solidarité active, demandeurs d’emploi : * de longue durée, *de très longue durée, *de de 50 ans , * résidant dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) ou en Zone de revitalisation rurale (ZRR), *en contrats d’engagement jeune ou en accompagnement individu

Villeneuve-d’Ascq – HAUTS-DE-FRANCE 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/648537 »}]

Venez découvrir le programme ERASMUS EDUCATION DES ADULTES Ce programme s’adresse aux publics qui connaissent des difficultés pour accéder à l’emploi ainsi qu’aux personnes ayant le moins d’opportuni International Se préparer