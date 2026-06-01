Rendez-vous au jardin au Musée de Plein Air, musée de plein air de villeneuve d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq

Rendez-vous au jardin au Musée de Plein Air 6 et 7 juin musée de plein air de villeneuve d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Le village possède de nombreux secrets à vous faire partager ! Apprenez à aménager votre propre potager de manière esthétique, écologique et productive, grâce à de vieilles traditions efficaces. Samedi, marché gratuit de 10h à 13h, puis à partir de 14h, l’entrée devient payante. Les enfants pourront profiter d’une balade à poney à 14h.

musée de plein air de villeneuve d’Ascq 143 rue colbert Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

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©Roman Landouzy