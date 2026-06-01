Marché du CIVAM – Ferme du Héron – Domaine des Maisonnettes, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Marché du CIVAM – Ferme du Héron – Domaine des Maisonnettes Dimanche 7 juin, 10h00 Ferme du Héron Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le marché est organisé au bord du lac du Héron à Villeneuve-d’Ascq, sous le préau de la ferme du Héron, où réside aussi le point accueil du Relais Nature du Val de Marque.

A chaque édition, le public est au rendez vous, faisant de ce marché le plus fréquenté du CIVAM avec des records d’affluence qui nous font tellement plaisir ! Que vous nous découvriez par hasard au détour d’une balade autour du lac ou que vous ayez minutieusement noté nos dates de rendez-vous : nous vous remercions pour ces moments d’échanges, de partage et de convivialité autour du thème fédérateur des bons produits fermiers !

Marché organisé avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de la MEL et de la ville de Villeneuve d’Ascq

Petit domaine familial de 5 ha en bio situé à Amboise (37) créé en 2011 suite à une reconversion professionnelle. Avec 8 cépages sur le domaine nous produisons 18 cuvées différentes ( 7 rouges, 2 rosés, 6 blancs et 3 pétillants en méthode traditionnelle).

Nous vendons l’intégralité de notre production en vente directe par nous-même et sommes présents tous les mois dans les hauts de France.

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Marché du CIVAM à la Ferme du Héron

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