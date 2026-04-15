Journée Patrimoine de Pays et des Moulins, Musée de Plein air, Villeneuve-d’Ascq

Journée Patrimoine de Pays et des Moulins 27 et 28 juin Musée de Plein air Nord

5€ tarif plein, 3€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Durant tout le week-end il sera possible de visiter les trois niveaux de notre Moulin en compagnie de notre meunier.

Des visites guidées du site auront lieu avec nos guides en costume 1850, location de plonger dans le mode de vie de nos anciens.

Des animations pour les grands et les petits durant tout le week-end.

Musée de Plein air 143 rue colbert Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/parcs/musee-de-plein-air »}, {« type »: « email », « value »: « fandrieux@lillemetropole.fr »}, {« type »: « email », « value »: « museedepleinair@lillemetropole.fr »}]

Visite d’une Moulin et des chaumières visite moulin

Jean-Noël Huchez