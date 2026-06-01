Journée Patrimoine de Pays : Découvrez les Moulins de Villeneuve d’Ascq, Musée de Plein air, Villeneuve-d’Ascq

Journée Patrimoine de Pays : Découvrez les Moulins de Villeneuve d’Ascq 27 et 28 juin Musée de Plein air Nord

5€ tarif plein et 3€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Samedi et dimanche, de 10h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Visite du moulin de Vaudricourt

En compagnie des meuniers du musée de Plein Air, découvrez les trois niveaux de ce magnifique moulin du18ᵉ siècle, encore en parfait état de fonctionnement.

15h à 18h Pause familiale : participe à un atelier sur le thème du moulin avec Sylvie ! Une invitation à ralentir le temps, dans le cadre paisible d’un village du 19ᵉ siècle, pour se déconnecter et partager animations et ateliers, en profitant pleinement de moments privilégiés entre parents, grands-parents et enfants.

Samedi, comme chaque 4ᵉ samedi du mois, place aux Petits Fermiers !

Les enfants se glissent dans la peau d’un jeune fermier et participent à des jeux amusants tout au long de la journée :

11h et 13h : La Bambecque s’anime : répartition des tâches, gestes d’autrefois et vie fermière en mouvement.

11h30 et 15h30 : Dans la paille, on ramasse les œufs, on trie le blé et les lentilles — patience, savoir-faire et mains actives.

15h : Place à l’atelier baratte : le beurre prend forme au rythme des bras et des sourires.

16h La paille se ramasse et se range, tandis que l’âne se laisse brosser en compagnie de l’animalier.

16h30 Tri du blé et/ou des lentilles, puis place au jeu : la course en sac démarre en libre-service pour finir l’après-midi dans la bonne humeur.

Une animation ludique et conviviale à partager en famille au musée de plein air !

Vous pourrez également retrouver nos animations du week-end, animées par nos villageois, telles que les visites guidées ou encore l’école d’antan…

L’ensemble de la programmation est à découvrir sur notre page Facebook.

Musée de Plein air 143 rue colbert Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 25 »}]

Découvrez notre merveilleux Moulin, datant du 18ème siècle. Ce dernier modèle de moulin tout en bois, à calotte hexagonale est le seul fonctionnel en France. Moulin musée

Jean Noel Huchez