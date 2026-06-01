Fête des Moulins 2026 Villeneuve-d’Ascq
Fête des Moulins 2026 Villeneuve-d’Ascq dimanche 28 juin 2026.
Villeneuve-d’Ascq
Fête des Moulins 2026
Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
**Dimanche 28 juin de 14h30 à 18h, Villeneuve d’Ascq célèbre ses moulins avec un spectacle de marionnette géante et des activités pour prendre de la hauteur, s’émerveiller et apprendre en s’amusant !**
️ Entrée et activités gratuites !
### Spectacles
Souimanga Celle qui danse Une déambulation dansée pour une marionnette géante Cie de l’Homme Debout
3 représentations Durée 20min. Tout public
Souimanga a 10 ans et vit dans un pays en guerre. Chaque jour, elle danse pour se sentir libre. Un symbole de liberté et de résistance face à la violence et à l’injustice.
Les tortues géantes des Galapagos Spectacle participatif Cie DeMachienerie
En continu Tout public à partir de 3 ans.
Parcourez les plaines des Galápagos au rythme des tortues géantes ! Venez chevaucher ces herbivores patauds et découvrir leur légendaire lenteur en famille. Un moment ludique à partager entre parents et enfants !
Marquis de Quevilly Manège Cie De Machienerie
En continu Tout public à partir de 12 mois.
Ce manège, petit tourbillon composé de quatre machines volantes uniques, est inspiré des tout premiers modèles des pionniers de l’aviation.
⛵ Accrovoile Cie Lez AccroS En continu Tout public
Grimpez comme les marins d’autrefois dans une véritable mâture de Trois Mâts de 8 m de haut !
### Activités
Fabrication de farine avec des moulins à manivelle et confection de pain
Atelier carte à planter en papier recyclé
Animaux de la ferme
Buvette
Parking à vélo surveillé
️Parking P7 gratuit face au musée
**Dimanche 28 juin de 14h30 à 18h, Villeneuve d’Ascq célèbre ses moulins avec un spectacle de marionnette géante et des activités pour prendre de la hauteur, s’émerveiller et apprendre en s’amusant !**
️ Entrée et activités gratuites !
### Spectacles
Souimanga Celle qui danse Une déambulation dansée pour une marionnette géante Cie de l’Homme Debout
3 représentations Durée 20min. Tout public
Souimanga a 10 ans et vit dans un pays en guerre. Chaque jour, elle danse pour se sentir libre. Un symbole de liberté et de résistance face à la violence et à l’injustice.
Les tortues géantes des Galapagos Spectacle participatif Cie DeMachienerie
En continu Tout public à partir de 3 ans.
Parcourez les plaines des Galápagos au rythme des tortues géantes ! Venez chevaucher ces herbivores patauds et découvrir leur légendaire lenteur en famille. Un moment ludique à partager entre parents et enfants !
Marquis de Quevilly Manège Cie De Machienerie
En continu Tout public à partir de 12 mois.
Ce manège, petit tourbillon composé de quatre machines volantes uniques, est inspiré des tout premiers modèles des pionniers de l’aviation.
⛵ Accrovoile Cie Lez AccroS En continu Tout public
Grimpez comme les marins d’autrefois dans une véritable mâture de Trois Mâts de 8 m de haut !
### Activités
Fabrication de farine avec des moulins à manivelle et confection de pain
Atelier carte à planter en papier recyclé
Animaux de la ferme
Buvette
Parking à vélo surveillé
️Parking P7 gratuit face au musée .
Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 05 49 34 museedesmoulins@villeneuvedascq.fr
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English :
**Sunday, June 28 from 2:30pm to 6pm, Villeneuve d?Ascq celebrates its windmills with a giant puppet show and activities to get up high, marvel and learn while having fun!
?? Free admission and activities!
### Shows
? Souimanga ? She who dances ? A dance walk for a giant puppet Cie de l?Homme Debout
3 performances ? Duration 20 min. ? All audiences
Souimanga is 10 years old and lives in a country at war. Every day, she dances to feel free. A symbol of freedom and resistance to violence and injustice.
? Les tortues géantes des Galapagos Participatory show Cie DeMachienerie
Continuous show ? For all ages 3 and up.
Roam the Galapagos plains to the rhythm of giant tortoises! Come and ride these clumsy herbivores and discover their legendary slowness with your family. A fun experience for parents and children!
? Marquis de Quevilly ? Carousel Cie De Machienerie
Continuous ? All audiences from 12 months.
This merry-go-round, a small whirlpool made up of four unique flying machines, is inspired by the very first models of the aviation pioneers.
? Accrovoile ? Cie Lez AccroS Continuous ? Open to all
Climb like the sailors of yesteryear in a real 8-metre-high three-mast mast!
### Activities
? Crank-mill flour-making and bread-making
? Recycled paper planting card workshop
? Farm animals
? Refreshment stand
? Guarded bike parking
free P7 parking lot opposite the museum
L’événement Fête des Moulins 2026 Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme
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