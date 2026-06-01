Fête des Moulins 2026 Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Fête des Moulins 2026

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

**Dimanche 28 juin de 14h30 à 18h, Villeneuve d’Ascq célèbre ses moulins avec un spectacle de marionnette géante et des activités pour prendre de la hauteur, s’émerveiller et apprendre en s’amusant !**

️ Entrée et activités gratuites !

### Spectacles

Souimanga Celle qui danse Une déambulation dansée pour une marionnette géante Cie de l’Homme Debout

3 représentations Durée 20min. Tout public

Souimanga a 10 ans et vit dans un pays en guerre. Chaque jour, elle danse pour se sentir libre. Un symbole de liberté et de résistance face à la violence et à l’injustice.

Les tortues géantes des Galapagos Spectacle participatif Cie DeMachienerie

En continu Tout public à partir de 3 ans.

Parcourez les plaines des Galápagos au rythme des tortues géantes ! Venez chevaucher ces herbivores patauds et découvrir leur légendaire lenteur en famille. Un moment ludique à partager entre parents et enfants !

Marquis de Quevilly Manège Cie De Machienerie

En continu Tout public à partir de 12 mois.

Ce manège, petit tourbillon composé de quatre machines volantes uniques, est inspiré des tout premiers modèles des pionniers de l’aviation.

⛵ Accrovoile Cie Lez AccroS En continu Tout public

Grimpez comme les marins d’autrefois dans une véritable mâture de Trois Mâts de 8 m de haut !

### Activités

Fabrication de farine avec des moulins à manivelle et confection de pain

Atelier carte à planter en papier recyclé

Animaux de la ferme

Buvette

Parking à vélo surveillé

️Parking P7 gratuit face au musée

**Dimanche 28 juin de 14h30 à 18h, Villeneuve d’Ascq célèbre ses moulins avec un spectacle de marionnette géante et des activités pour prendre de la hauteur, s’émerveiller et apprendre en s’amusant !**

️ Entrée et activités gratuites !

### Spectacles

Souimanga Celle qui danse Une déambulation dansée pour une marionnette géante Cie de l’Homme Debout

3 représentations Durée 20min. Tout public

Souimanga a 10 ans et vit dans un pays en guerre. Chaque jour, elle danse pour se sentir libre. Un symbole de liberté et de résistance face à la violence et à l’injustice.

Les tortues géantes des Galapagos Spectacle participatif Cie DeMachienerie

En continu Tout public à partir de 3 ans.

Parcourez les plaines des Galápagos au rythme des tortues géantes ! Venez chevaucher ces herbivores patauds et découvrir leur légendaire lenteur en famille. Un moment ludique à partager entre parents et enfants !

Marquis de Quevilly Manège Cie De Machienerie

En continu Tout public à partir de 12 mois.

Ce manège, petit tourbillon composé de quatre machines volantes uniques, est inspiré des tout premiers modèles des pionniers de l’aviation.

⛵ Accrovoile Cie Lez AccroS En continu Tout public

Grimpez comme les marins d’autrefois dans une véritable mâture de Trois Mâts de 8 m de haut !

### Activités

Fabrication de farine avec des moulins à manivelle et confection de pain

Atelier carte à planter en papier recyclé

Animaux de la ferme

Buvette

Parking à vélo surveillé

️Parking P7 gratuit face au musée .

Rue Albert Samain Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 05 49 34 museedesmoulins@villeneuvedascq.fr

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English :

**Sunday, June 28 from 2:30pm to 6pm, Villeneuve d?Ascq celebrates its windmills with a giant puppet show and activities to get up high, marvel and learn while having fun!

?? Free admission and activities!

### Shows

? Souimanga ? She who dances ? A dance walk for a giant puppet Cie de l?Homme Debout

3 performances ? Duration 20 min. ? All audiences

Souimanga is 10 years old and lives in a country at war. Every day, she dances to feel free. A symbol of freedom and resistance to violence and injustice.

? Les tortues géantes des Galapagos Participatory show Cie DeMachienerie

Continuous show ? For all ages 3 and up.

Roam the Galapagos plains to the rhythm of giant tortoises! Come and ride these clumsy herbivores and discover their legendary slowness with your family. A fun experience for parents and children!

? Marquis de Quevilly ? Carousel Cie De Machienerie

Continuous ? All audiences from 12 months.

This merry-go-round, a small whirlpool made up of four unique flying machines, is inspired by the very first models of the aviation pioneers.

? Accrovoile ? Cie Lez AccroS Continuous ? Open to all

Climb like the sailors of yesteryear in a real 8-metre-high three-mast mast!

### Activities

? Crank-mill flour-making and bread-making

? Recycled paper planting card workshop

? Farm animals

? Refreshment stand

? Guarded bike parking

free P7 parking lot opposite the museum

L’événement Fête des Moulins 2026 Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme