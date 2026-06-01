Voyage en Grèce antique Villeneuve-d’Ascq
Voyage en Grèce antique Villeneuve-d’Ascq mercredi 24 juin 2026.
Villeneuve-d’Ascq
Voyage en Grèce antique
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Dans le cadre des mercredis participatifs, partez à la découverte de la mythologie grecque.
Au programme
– Initiez-vous à la peinture à figures noires, typique de la Grèce antique.
– Magie de l’argile: créez des cerbères et des rythons ( petites cornes à boire) avec cette matière tellement facile à travailler.
– Et aussi des oboles en métal repoussé !
Sans inscription. Dès 3 ans.
Sans supplément, suivez une visite guidée des reconstitutions du parc.
À 14h: départ pour une visite d’1h30 de la Préhistoire au Moyen Age.
À 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire aux Gaulois.
Dans le cadre des mercredis participatifs, partez à la découverte de la mythologie grecque.
Au programme
– Initiez-vous à la peinture à figures noires, typique de la Grèce antique.
– Magie de l’argile: créez des cerbères et des rythons ( petites cornes à boire) avec cette matière tellement facile à travailler.
– Et aussi des oboles en métal repoussé !
Sans inscription. Dès 3 ans.
Sans supplément, suivez une visite guidée des reconstitutions du parc.
À 14h: départ pour une visite d’1h30 de la Préhistoire au Moyen Age.
À 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire aux Gaulois. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of our “Participatory Wednesdays” series, come %E0 explore Greek mythology.
On the agenda:
– Try your hand at black-figure painting, typical of ancient Greece.
– The magic of clay: create cerberuses and rhytons (small drinking horns) with this material that’s so easy to work with.
– And also embossed metal obols!
No registration required. Ages 3 and up.
At no extra charge, take a guided tour of the park’s reenactments.
%C0 2:00 p.m.: Departure for a 1.5-hour tour from Prehistory to the Middle Ages.
%C0 3:30 p.m.: Departure for a 1-hour tour from Prehistory to the Gauls.
L’événement Voyage en Grèce antique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-17 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- Journée Patrimoine de Pays et des Moulins, Musée de Plein air, Villeneuve-d’Ascq 27 juin 2026
- Journée Patrimoine de Pays : Découvrez les Moulins de Villeneuve d’Ascq, Musée de Plein air, Villeneuve-d’Ascq 27 juin 2026
- Fête des Moulins 2026 Villeneuve-d’Ascq 28 juin 2026
- On fait le mur ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq 5 juillet 2026
- Stage Couture et broderie Par Aglaé Plaete Villeneuve-d’Ascq 7 juillet 2026