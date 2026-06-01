Voyage en Grèce antique Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Voyage en Grèce antique

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre des mercredis participatifs, partez à la découverte de la mythologie grecque.

Au programme

– Initiez-vous à la peinture à figures noires, typique de la Grèce antique.

– Magie de l’argile: créez des cerbères et des rythons ( petites cornes à boire) avec cette matière tellement facile à travailler.

– Et aussi des oboles en métal repoussé !

Sans inscription. Dès 3 ans.

Sans supplément, suivez une visite guidée des reconstitutions du parc.

À 14h: départ pour une visite d’1h30 de la Préhistoire au Moyen Age.

À 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire aux Gaulois.

Dans le cadre des mercredis participatifs, partez à la découverte de la mythologie grecque.

Au programme

– Initiez-vous à la peinture à figures noires, typique de la Grèce antique.

– Magie de l’argile: créez des cerbères et des rythons ( petites cornes à boire) avec cette matière tellement facile à travailler.

– Et aussi des oboles en métal repoussé !

Sans inscription. Dès 3 ans.

Sans supplément, suivez une visite guidée des reconstitutions du parc.

À 14h: départ pour une visite d’1h30 de la Préhistoire au Moyen Age.

À 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire aux Gaulois. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

As part of our “Participatory Wednesdays” series, come %E0 explore Greek mythology.

On the agenda:

– Try your hand at black-figure painting, typical of ancient Greece.

– The magic of clay: create cerberuses and rhytons (small drinking horns) with this material that’s so easy to work with.

– And also embossed metal obols!

No registration required. Ages 3 and up.

At no extra charge, take a guided tour of the park’s reenactments.

%C0 2:00 p.m.: Departure for a 1.5-hour tour from Prehistory to the Middle Ages.

%C0 3:30 p.m.: Departure for a 1-hour tour from Prehistory to the Gauls.

L’événement Voyage en Grèce antique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-17 par Hauts-de-France Tourisme