Comme à la ducasse ! Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Comme à la ducasse !

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

**Dimanche 7 juin de 14h30 à 17h30, plongez dans l’ambiance des ducasses d’autrefois avec des activités gratuites pour toute la famille !**

### Au programme

* Jeux d’adresse et de force forains tiroballon, chamboule tout, mailloche, …

* Atelier fabrication d’un clown jongleur en récup’

* Spectacle de jonglage en déambulation avec Fabien Laude

Voici un jongleur qui maîtrise aussi bien ses massues et ses balles que les mots ! Pour votre plus grand plaisir, il prendra tous les risques avec pour objectif de générer des étoiles dans les yeux, des sourires sur les lèvres et pourquoi pas l’hilarité générale !

### Dans l’estaminet

Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se réchauffer. La vente est au profit des animaux.

### Atelier gaufre

Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !

### Visites guidées

Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.

### Les animaux de la ferme

Chaque 1er dimanche, vous pouvez caliner et chouchouter les animaux de la bergerie d’Antan installée à côté du musée!

Gratuit Sans inscription

**Dimanche 7 juin de 14h30 à 17h30, plongez dans l’ambiance des ducasses d’autrefois avec des activités gratuites pour toute la famille !**

### Au programme

* Jeux d’adresse et de force forains tiroballon, chamboule tout, mailloche, …

* Atelier fabrication d’un clown jongleur en récup’

* Spectacle de jonglage en déambulation avec Fabien Laude

Voici un jongleur qui maîtrise aussi bien ses massues et ses balles que les mots ! Pour votre plus grand plaisir, il prendra tous les risques avec pour objectif de générer des étoiles dans les yeux, des sourires sur les lèvres et pourquoi pas l’hilarité générale !

### Dans l’estaminet

Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se réchauffer. La vente est au profit des animaux.

### Atelier gaufre

Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !

### Visites guidées

Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.

### Les animaux de la ferme

Chaque 1er dimanche, vous pouvez caliner et chouchouter les animaux de la bergerie d’Antan installée à côté du musée!

Gratuit Sans inscription .

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr

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English :

**Sunday, June 7 from 2:30pm to 5:30pm, immerse yourself in the atmosphere of the ducasses of yesteryear with free activities for the whole family!

### On the program:

* Fairground games of skill and strength: tiroballon, chamboule tout, mailloche, etc

* Workshop to make a clown juggler from recycled materials

* Wandering juggling show with Fabien Laude

Here’s a juggler who’s as good with clubs and balls as he is with words! For your enjoyment, he’ll take any risk with the aim of generating stars in the eyes, smiles on the lips and, why not, general hilarity!

### In the estaminet

Every 1st Sunday, a pianist entertains the estaminet throughout the afternoon, playing variety tunes on our 1880s piano. The Bergerie d’Antan association sells drinks to warm up. The sale is for the benefit of the animals.

### Waffle workshop

Every 1st Sunday, you can make and enjoy a brown sugar waffle from a traditional Northern recipe!

### Guided tours

Guided tours related to the theme are organized at 4pm.

### Farm animals

Every 1st Sunday, you can cuddle and pamper the animals in the bergerie d’Antan next to the museum!

Free No registration required

L’événement Comme à la ducasse ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-05-20 par Hauts-de-France Tourisme