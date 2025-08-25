ASM Romagnat Rugby Féminin vs Bobigny Stade des Perouses Romagnat

Romagnat

ASM Romagnat Rugby Féminin vs Bobigny

Stade des Perouses Avenue des Pérouses Romagnat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Rendez-vous au Stade des Pérouses pour le prochain match à domicile de l’ASM Rugby Féminin !

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Stade des Perouses Avenue des Pérouses Romagnat 63540 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

See you at Stade des Pérouses for ASM Rugby Féminin’s next home match!

L’événement ASM Romagnat Rugby Féminin vs Bobigny Romagnat a été mis à jour le 2025-08-25 par Clermont Auvergne Métropole