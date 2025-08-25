ASM Romagnat Rugby Féminin vs Bobigny Stade des Perouses Romagnat
ASM Romagnat Rugby Féminin vs Bobigny Stade des Perouses Romagnat dimanche 31 mai 2026.
Romagnat
ASM Romagnat Rugby Féminin vs Bobigny
Stade des Perouses Avenue des Pérouses Romagnat Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Rendez-vous au Stade des Pérouses pour le prochain match à domicile de l’ASM Rugby Féminin !
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Stade des Perouses Avenue des Pérouses Romagnat 63540 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
See you at Stade des Pérouses for ASM Rugby Féminin’s next home match!
L’événement ASM Romagnat Rugby Féminin vs Bobigny Romagnat a été mis à jour le 2025-08-25 par Clermont Auvergne Métropole