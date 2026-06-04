Aspyrando-Somport Borce
Aspyrando-Somport Borce mardi 7 juillet 2026.
Borce
Aspyrando-Somport
78 Cambets Borce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Pratiquez une sortie VTT de 14km environ adaptée à tout niveau grâce à son assistance électrique dans des paysages à couper le souffle. Le moment vous permettra de profiter à votre rythme grâce à la sortie en petit comité. Débutants comme cyclistes aguerris seront mis en confiance par l’encadrement d’un professionnel qualifié. Non adapté aux enfants en dessous de 135cm. Prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, gourde, gants et lunettes de soleil . .
78 Cambets Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 48 03 64 aspyrando@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aspyrando-Somport
L’événement Aspyrando-Somport Borce a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Borce (Pyrénées-Atlantiques)
- Journée européenne de l’archéologie Borce 13 juin 2026
- Journée européenne de l’archéologie Borce 14 juin 2026
- Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Extérieurs et lecture de paysage au fort Borce 27 juin 2026
- Aspyrando-Lescun Borce 9 juillet 2026
- Aspyrando-Somport Borce 14 juillet 2026