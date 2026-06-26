Borce

Parc’Ours Journée des petits oursons

Borce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Programme de la journée:

10h-12h: jeux pour les plus jeunes; destinée aux enfants en bas âge, cette activité invite les pitchouns à expérimenter, toucher, construire et s’émerveiller tout en s’amusant.

14h: 5 à 8 ans découverte du monde des insectes, 8 à 12 ans activité théâtre.

16h: jeux de société adaptés à tous les âges.

Animations comprises avec le ticket d’entrée. .

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 73 46 09

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English : Parc’Ours Journée des petits oursons

L’événement Parc’Ours Journée des petits oursons Borce a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn