Parc’Ours Journée des petits oursons Borce
Parc’Ours Journée des petits oursons Borce mardi 7 juillet 2026.
Borce
Parc’Ours Journée des petits oursons
Borce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Programme de la journée:
10h-12h: jeux pour les plus jeunes; destinée aux enfants en bas âge, cette activité invite les pitchouns à expérimenter, toucher, construire et s’émerveiller tout en s’amusant.
14h: 5 à 8 ans découverte du monde des insectes, 8 à 12 ans activité théâtre.
16h: jeux de société adaptés à tous les âges.
Animations comprises avec le ticket d’entrée. .
Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 73 46 09
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English : Parc’Ours Journée des petits oursons
L’événement Parc’Ours Journée des petits oursons Borce a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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