Borce

Aspyrando-Somport

78 Cambets Borce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Pratiquez une sortie VTT de 14km environ adaptée à tout niveau grâce à son assistance électrique dans des paysages à couper le souffle. Le moment vous permettra de profiter à votre rythme grâce à la sortie en petit comité. Débutants comme cyclistes aguerris seront mis en confiance par l’encadrement d’un professionnel qualifié. Non adapté aux enfants en dessous de 135cm. Prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, gourde, gants et lunettes de soleil . .

78 Cambets Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 48 03 64 aspyrando@wanadoo.fr

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English : Aspyrando-Somport

L’événement Aspyrando-Somport Borce a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn