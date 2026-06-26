Parc’Ours Journée artistique et créative Borce
Parc’Ours Journée artistique et créative Borce mardi 28 juillet 2026.
Borce
Parc’Ours Journée artistique et créative
Borce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Programme de la journée:
10h: Atelier dessin naturaliste, invitation à apprécier et dessiner ce qui nous entoure. Durée 1h30, 5 à 10 personnes, à partir de 10 ans.
14h: Atelier Bracelet, réalisation d’un bracelet alliant élégance, authenticité et savoir-faire artisanal. Durée 1h, 5 à 8 personnes, à partir de 8 ans.
16h: Atelier photographie avec Rémi, photographe professionnel qui capture avec discrétion des instants précieux et souvent fugaces. Il vous propose de partager son regard. Durée 1h, 3 à 6 personnes, à partir de 12 ans. Apportez votre appareil photo.
Ateliers sur réservation (ticket entrée+ prix atelier) .
Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 73 46 09
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English : Parc’Ours Journée artistique et créative
L’événement Parc’Ours Journée artistique et créative Borce a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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