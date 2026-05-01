Asques

Asques-en-ciel

route de Martel Asques Gironde

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 01:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une soirée la tête dans les étoiles et les pieds sur terre vous attend à Asques le 23 mai 2026. .

route de Martel Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 80 12 34 gdvgde@gmail.com

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English :

L’événement Asques-en-ciel Asques a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Fronsadais