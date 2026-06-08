Villemort

ASSEMBLEE annuelle de VILLEMORT

13 Rue de l’Ecole Villemort Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Comité des fêtes de VILLEMORT .

13 Rue de l’Ecole Villemort 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 13 84

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English : ASSEMBLEE annuelle de VILLEMORT

L’événement ASSEMBLEE annuelle de VILLEMORT Villemort a été mis à jour le 2026-06-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne