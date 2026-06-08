ASSEMBLEE annuelle de VILLEMORT Villemort
ASSEMBLEE annuelle de VILLEMORT Villemort samedi 4 juillet 2026.
Villemort
ASSEMBLEE annuelle de VILLEMORT
13 Rue de l’Ecole Villemort Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Comité des fêtes de VILLEMORT .
13 Rue de l’Ecole Villemort 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 13 84
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English : ASSEMBLEE annuelle de VILLEMORT
L’événement ASSEMBLEE annuelle de VILLEMORT Villemort a été mis à jour le 2026-06-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne