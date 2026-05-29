Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT À BILLIO Billio

ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT À BILLIO Billio samedi 15 août 2026.

Ville : 56420 Billio

Département : Morbihan

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Billio

ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT À BILLIO

Billio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

MESSE

REPAS DU MIDI
APÉRITIF
SOUPE
BŒUF GROS SEL
FROMAGE ET DESSERT
CIDRE ET CAFÉ

FEST DEIZ ET JEUX DIVERS

REPAS DU SOIR
TRIPES OU JARRET

FEST NOZ   .

Billio 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 37 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT À BILLIO Billio a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

À voir aussi à Billio (Morbihan)