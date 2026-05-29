ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT À BILLIO Billio
ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT À BILLIO Billio samedi 15 août 2026.
Billio
ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT À BILLIO
Billio Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
MESSE
REPAS DU MIDI
APÉRITIF
SOUPE
BŒUF GROS SEL
FROMAGE ET DESSERT
CIDRE ET CAFÉ
FEST DEIZ ET JEUX DIVERS
REPAS DU SOIR
TRIPES OU JARRET
FEST NOZ .
Billio 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 37 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ASSEMBLÉE DU 15 AOÛT À BILLIO Billio a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
À voir aussi à Billio (Morbihan)
- Fête de la musique au bar L’oasis du sourire Billio 26 juin 2026