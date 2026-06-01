Assemblée Générale de Garazikus et projection de 3 courts-métrages Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 20 juin 2026.

Saint-Jean-Pied-de-Port

Assemblée Générale de Garazikus et projection de 3 courts-métrages

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’équipe de Garazikus organise son Assemblée Générale le samedi 20 juin à partir de 10h au Cinéma Le Vauban.

Au programme

10h Projection de 3 courts métrages primés au Festival International du Film de Saint-Jean de Luz

10h45 AG Extraordinaire changements de statuts et charte d’éthique

11H AG: Rapport d’activité 2025-Rapport financier 2025-Projet d’activité 2026-Budget prévisionnel 2026-Renouvellement du CA

L’occasion de faire plus ample connaissance et de prendre conscience de l’ampleur du travail des bénévoles de l’association qui permettent le bon fonctionnement du cinéma au quotidien. Un pot sera offert à l’issue de la réunion. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

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English : Assemblée Générale de Garazikus et projection de 3 courts-métrages

L’événement Assemblée Générale de Garazikus et projection de 3 courts-métrages Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque