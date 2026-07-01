Assistez à des démonstrations de calligraphie médiévale, Château de Guirbaden, Mollkirch

Informations pratiques

Assistez à des démonstrations de calligraphie médiévale Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Guirbaden Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez observer les techniques de la calligraphie médiévale, héritage précieux de l’art du livre. Nicole vous fera découvrir différentes techniques de calligraphie médiévale.

Le tout sous réserve de météo favorable bien sûr !

Château de Guirbaden 67190 Mollkirch Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est 06 85 98 31 64 http://www.sauver-le-guirbaden.fr https://www.facebook.com/Sauver-le-Guirbaden-839519286116359/ Le château de Guirbaden, considéré comme le plus grand château d’Alsace avec ses 260 m de longueur, a certainement été construit aux alentours du XIème siècle par Hugues III d’Eguisheim, afin de protéger les biens de l’abbaye d’Altorf.

Détruit en 1633 au moment des invasions suédoises, il est définitivement anéanti par les soldats français en 1657. Il est accessible depuis Mollkirch et Grendelbruch par des chemins de randonnée. Les ruines ont été classées au titre des monuments historiques dès 1898. Accès à pied depuis : Mollkirch, Grendelbruch, la Fischhutte, le Floessplatz ou la gare de Heiligenberg.

Durée 45 min, sentier sur 3 km.

Venez observer les techniques de la calligraphie médiévale, héritage précieux de l’art du livre. Nicole vous fera découvrir différentes techniques de calligraphie médiévale.

© Franck Martine