Découverte d’une forge du siècle dernier, Ancienne forge, Mollkirch

Informations pratiques

Découverte d’une forge du siècle dernier 19 et 20 septembre Ancienne forge bas-rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Vous circulerez dans une ancienne forge des années 70.

Tout le bâtiment est à l’arrêt depuis 30 ans.

Profitez d’un moment unique en présence de forgerons qui seront à l’oeuvre.

Ancienne forge 5 rue de la gare 67190 Mollkirch Mollkirch 67190 bas-rhin Grand Est 0388487888 Le bâtiment est dans son état d’origine. Parking dans la cour de l’entreprise.

Vous circulerez dans une ancienne forges des années 1970.

Friederich Thierry