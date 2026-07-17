Découverte d’une forge du siècle dernier, Ancienne forge, Mollkirch
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne forge · Mollkirch
Informations pratiques
Découverte d’une forge du siècle dernier 19 et 20 septembre Ancienne forge bas-rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Vous circulerez dans une ancienne forge des années 70.
Tout le bâtiment est à l’arrêt depuis 30 ans.
Profitez d’un moment unique en présence de forgerons qui seront à l’oeuvre.
Ancienne forge 5 rue de la gare 67190 Mollkirch Mollkirch 67190 bas-rhin Grand Est 0388487888 Le bâtiment est dans son état d’origine. Parking dans la cour de l’entreprise.
Vous circulerez dans une ancienne forges des années 1970.
Friederich Thierry
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