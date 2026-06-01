Assistez à la panthéonisation de Marc Bloch

Pour la première fois de son histoire, le Panthéon, sanctuaire de la mémoire nationale, accueille un historien qui fut aussi un grand résistant, engagé dans la clandestinité à Lyon en 1943-1944.

Issu d’une famille alsacienne attachée de longue date à l’idée de République, Marc Bloch a donné sa vie pour que la France demeure libre face au nazisme et que la pensée des citoyens puisse s’appuyer sur une critique rigoureuse des sources et des faits. Liberté et critique sont les maîtres mots qui guident et éclairent le parcours de chercheur et d’enseignant de Marc Bloch. Des bancs de l’École normale supérieure (1904) à Saint-Didier-de-Formans (Ain), où il est tragiquement assassiné quarante ans plus tard, il s’est efforcé de mettre en accord son discours et ses actes.

Un hommage à suivre en direct

Décidée par le président de la République, cette panthéonisation honore « l’œuvre, l’enseignement et le courage » d’un éminent savant qui a renouvelé en profondeur l’historiographie française et fut aussi un grand résistant qui a donné sa vie pour que la France redevienne libre.

France Télévisions mobilise ses équipes de l’information, des programmes et du numérique pour faire vivre aux Français cette cérémonie nationale. Plus d’infos ici.

Vous souhaitez assister à l’événement ?

Le grand public pourra assister à l’événement dans la limite des places disponibles, en haut de la rue Soufflot et sur le parvis du Panthéon. L’accès au site sera possible le 26 juin, à partir de 18 h 30 en se soumettant à des contrôles de sécurité. Plus d’infos ici.

Au programme de nombreux autres événements

L’entrée de Marc Bloch au Panthéon le 23 juin 2026 honore à la fois le savant et le résistant : un intellectuel engagé convaincu que comprendre le passé est une exigence pour éclairer le présent et défendre les valeurs républicaines.

À Paris, le Panthéon abrite, du 24 juin au 31 décembre, l’exposition « Marc Bloch, l’esprit de l’Histoire ».

Historien et résistant de la seconde guerre mondiale, Marc Bloch entrera au Panthéon le 23 juin 2026.

Le mardi 23 juin 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-23T00:00:00+02:00_2026-06-23T23:59:00+02:00



https://www.monuments-nationaux.fr/grand-evenement-multi-site/9928093



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