ASSO RUN Grandchamp-des-Fontaines
ASSO RUN Grandchamp-des-Fontaines dimanche 22 mars 2026.
ASSO RUN
Stade de bellevue Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Une matinée familiale, sportive et solidaire
3ème édition en faveur de l’AFSA. Deux parcours au choix 6 et 10 km. .
Stade de bellevue Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A morning of family, sport and solidarity
L’événement ASSO RUN Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-01 par Pays Erdre Canal Forêt