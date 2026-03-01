ATELIER AQUARELLE Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines
ATELIER AQUARELLE Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines samedi 25 avril 2026.
ATELIER AQUARELLE
Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 12:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez créer en famille
Aquarelle en plumes d’oiseaux
Sur réservation à partir de 5 ans .
Médiathèque Victor Hugo 5 Esplanade de l’Europe Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and create with your family
L’événement ATELIER AQUARELLE Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-01 par Pays Erdre Canal Forêt