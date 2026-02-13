Association AGHC Médiation culturelle AUDITORIUM Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

SPI’ CAUSERIE Le Bouddhisme jeu. 5 mars 18h

Par le père Maurice Bez

Dans le cadre des Spi’causeries qui ont lieu toute l’année au Centre diocésain de Besançon, le père Maurice BEZ nous propose une conférence sur Le bouddhisme une religion, une philosophie ou un art de vivre ? ,

Introduction

La première question qui se pose, quand on parle du Bouddhisme, est de se dire s’il est une philosophie, un art de vivre ou une religion. Nous verrons que la pratique du Bouddhisme, par la méditation et en suivant les enseignements de son fondateur, dans le Sermon de Bénarès considéré comme kérygme bouddhiste, conduit à l’éveil, le Nirvana.

Bouddha veut dire l’éveillé. Dans ce monde, tout est souffrance, causée par la soif de désirs qui habitent l’humain. Pour cela, les quatre Nobles Vérités et le Noble Chemin Octuple offrent un cadre, une voie pour comprendre la vie et atteindre l’illumination.

Nous découvrirons qui en est le fondateur, Siddartha Gautama (563 à 483 avant Jésus- Christ), ainsi que l’implantation des 100 pagodes en France et pourquoi le Bouddhisme devient de plus en plus populaire et influent en Occident un bouddhisme qui s’est développé en de nombreuses branches. Suivre Bouddha, c’est appelé à devenir un bouddha , un éveillé . .

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-02-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON