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AGENDA · Kaltenhouse

Assomption de la Vierge Marie Kaltenhouse

samedi 15 août 2026 · Kaltenhouse

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
1 Place de la Basilique
Ville
67500 Kaltenhouse
Département
Bas-Rhin
Tarif

Kaltenhouse

Assomption de la Vierge Marie

1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Festivités liées à la fête religieuse de l’Assomption de la Vierge Marie.
Festivités liées à la fête religieuse de l’Assomption de la Vierge Marie.
Une succession de messes à la basilique pour le 15 août, et précédée d’une procession mariale aux flambeaux, le 14 août à 20h30. Possibilité de déjeuner sur place, à la Maison d’accueil (avec inscriptions).   .

1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91  accueil@basiliquemarienthal.fr

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English :

Celebrations associated with the religious feast of the Assumption of the Virgin Mary.

L’événement Assomption de la Vierge Marie Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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