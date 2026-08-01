Informations pratiques

Kaltenhouse

Assomption de la Vierge Marie

1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Festivités liées à la fête religieuse de l’Assomption de la Vierge Marie.

Festivités liées à la fête religieuse de l’Assomption de la Vierge Marie.

Une succession de messes à la basilique pour le 15 août, et précédée d’une procession mariale aux flambeaux, le 14 août à 20h30. Possibilité de déjeuner sur place, à la Maison d’accueil (avec inscriptions). .

1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91 accueil@basiliquemarienthal.fr

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English :

Celebrations associated with the religious feast of the Assumption of the Virgin Mary.

L’événement Assomption de la Vierge Marie Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau