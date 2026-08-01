Assomption de la Vierge Marie Kaltenhouse
samedi 15 août 2026 · Kaltenhouse
Informations pratiques
Kaltenhouse
Assomption de la Vierge Marie
1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 21:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Festivités liées à la fête religieuse de l’Assomption de la Vierge Marie.
Festivités liées à la fête religieuse de l’Assomption de la Vierge Marie.
Une succession de messes à la basilique pour le 15 août, et précédée d’une procession mariale aux flambeaux, le 14 août à 20h30. Possibilité de déjeuner sur place, à la Maison d’accueil (avec inscriptions). .
1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91 accueil@basiliquemarienthal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebrations associated with the religious feast of the Assumption of the Virgin Mary.
L’événement Assomption de la Vierge Marie Kaltenhouse a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Kaltenhouse (Bas-Rhin)
- Festival du Houblon Escale à Marienthal Kaltenhouse 21 août 2026