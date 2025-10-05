REDOUANE BOUGHERABA – ELISPACE Beauvais

REDOUANE BOUGHERABA Début : 2026-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.

JUICY PRODUCTION EN ACCORD AVEC RB IMAGE PRÉSENTE : REDOUANE BOUGHERABARedouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle « on m’appelle Marseille ». Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.Venez découvrir REDOUANE BOUGHERABA “MON PREMIER SPECTACLE »

ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60