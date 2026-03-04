ASTRAL FESTIVAL – 6-8 Mars 2026, Chez Jean-Luc, Genève

ASTRAL FESTIVAL – 6-8 Mars 2026 6 – 8 mars Chez Jean-Luc

15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-08T00:00:00+01:00 – 2026-03-08T23:59:00+01:00

Le @festival.astral est un événement électro unique à Genève, qui fera vibrer la ville du 6 au 8 mars 2026.

Réparti sur plusieurs lieux emblématiques, le festival propose trois jours d’expériences immersives, de DJ sets, de soirées à thème et de collaborations locales.

Pensé comme un voyage cosmique au cœur de la nuit genevoise, @festival.astral rassemble la communauté autour de la musique, de l’art et de l’énergie des clubs et bars de la ville.

La line-up complète est désormais disponible, avec tous les lieux du festival, directement sur le site internet.

Vous y trouverez également les guestlists pour les before (places limitées) ainsi que les tickets Early Bird pour le vendredi aux Caves des Vollandes.

Infos & billetterie : www.astral-festival.ch

Chez Jean-Luc Rue de la Cité 9 Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.astral-festival.ch/ »}] [{« link »: « http://www.astral-festival.ch »}]

Le Festival Astral est un événement électro unique à Genève, qui fera vibrer la ville du 6 au 8 mars 2026.

Astral Festival