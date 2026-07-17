Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Astrologie Evénemen’ciel

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Les Étoiles Filantes & la Légende de St Laurent.

Les pluies d’étoiles filantes émerveilles nos regards et nos cœurs. Celles qui se produisent début/mi-août se nomment les Perséides ou larmes de St Laurent .

D’où viennent les étoiles filantes ? Quelle signification ont-elles en Astrologie ? Qu’apportent-elles à chacun de nous ? Quel lien y a-t-il avec Saint Laurent ?…

Dans un jeu d’enquête et d’exposé-partage, je vous invite à découvrir l’importance des étoiles filantes dans nos vies (tant en Été que tout au long de l’année).

Ouvert à tous

Participation libre & consciente, suivi d’un temps de pique-nique

Sur réservation. 19h30, 8 Le Terme.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Astrologie Evénemen’ciel

L’événement Astrologie Evénemen’ciel Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord