Astrologie Evénemen’ciel Saint-Germain-du-Salembre
jeudi 6 août 2026 · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Astrologie Evénemen’ciel
8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Les Étoiles Filantes & la Légende de St Laurent.
Les pluies d’étoiles filantes émerveilles nos regards et nos cœurs. Celles qui se produisent début/mi-août se nomment les Perséides ou larmes de St Laurent .
D’où viennent les étoiles filantes ? Quelle signification ont-elles en Astrologie ? Qu’apportent-elles à chacun de nous ? Quel lien y a-t-il avec Saint Laurent ?…
Dans un jeu d’enquête et d’exposé-partage, je vous invite à découvrir l’importance des étoiles filantes dans nos vies (tant en Été que tout au long de l’année).
Ouvert à tous
Participation libre & consciente, suivi d’un temps de pique-nique
Sur réservation. 19h30, 8 Le Terme.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .
8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Astrologie Evénemen’ciel
L’événement Astrologie Evénemen’ciel Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-17 par Vallée de l’Isle en Périgord