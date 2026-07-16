Atelier naturo-pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier naturo-pratique

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Apprenez à composer une assiette équilibrée et colorée, pleine de vitalité.

Manger simple et sain l’assiette équilibrée. Cours et mise en pratique.

Vous aurez besoin de quoi écrire et des contenants (bocaux…) pour emporter vos préparations.

10h-12h, 8 Le Terme. 20 €/pers. Sur réservation.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier naturo-pratique

L’événement Atelier naturo-pratique Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-16 par Vallée de l’Isle en Périgord