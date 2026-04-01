Astronomie Nuit de la Lune Esplanade Fort du Mont Bart Bart

Bart

Astronomie Nuit de la Lune

Esplanade Fort du Mont Bart 32 Rue du Mont Bart Bart Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Sorties 123 Nature ! Observation astronomique proposée par Pays de Montbéliard Agglomération

Venez lever les yeux vers le ciel et profiter d’une soirée d’observation astronomique en accès libre. Entre planètes, étoiles et constellations, laissez-vous guider par la magie de la nuit.

Accès libre

Rendez-vous Esplanade du Fort du Mont-Bart

Samedi 25 avril à partir de 20h .

Esplanade Fort du Mont Bart 32 Rue du Mont Bart Bart 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cielmontbeliard@laposte.net

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English : Astronomie Nuit de la Lune

L’événement Astronomie Nuit de la Lune Bart a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD