Astronomie Nuit de la Lune Esplanade Fort du Mont Bart Bart
Astronomie Nuit de la Lune Esplanade Fort du Mont Bart Bart samedi 25 avril 2026.
Bart
Astronomie Nuit de la Lune
Esplanade Fort du Mont Bart 32 Rue du Mont Bart Bart Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Sorties 123 Nature ! Observation astronomique proposée par Pays de Montbéliard Agglomération
Venez lever les yeux vers le ciel et profiter d’une soirée d’observation astronomique en accès libre. Entre planètes, étoiles et constellations, laissez-vous guider par la magie de la nuit.
Accès libre
Rendez-vous Esplanade du Fort du Mont-Bart
Samedi 25 avril à partir de 20h .
Esplanade Fort du Mont Bart 32 Rue du Mont Bart Bart 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cielmontbeliard@laposte.net
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English : Astronomie Nuit de la Lune
L’événement Astronomie Nuit de la Lune Bart a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD