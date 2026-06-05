Astros, une vie de château RD 48 Vidauban samedi 17 octobre 2026.

Vidauban

Astros, une vie de château

RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Visite guidée exceptionnelle nature & patrimoine historique.

.

RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 73 00 contact@astros.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.

L’événement Astros, une vie de château Vidauban a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon