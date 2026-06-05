Astros, une vie de château RD 48 Vidauban
Astros, une vie de château RD 48 Vidauban samedi 17 octobre 2026.
Vidauban
Astros, une vie de château
RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Visite guidée exceptionnelle nature & patrimoine historique.
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RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 73 00 contact@astros.fr
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English :
11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.
L’événement Astros, une vie de château Vidauban a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon
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