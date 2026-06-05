Vignes et Pétanque. Château Matheron Vidauban

Vidauban

Vignes et Pétanque.

Château Matheron 400 chemin du Domaine de Matheron Vidauban Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez vivre une expérience unique au cœur du château Matheron, à Vidauban. Visite de Cave, concours de pétanque autour des vignes, pour un moment festif et convivial.

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Château Matheron 400 chemin du Domaine de Matheron Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 73 01 64 contact@chateau-matheron.com

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English :

11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.

L’événement Vignes et Pétanque. Vidauban a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon