Vignes et Pétanque. Château Matheron Vidauban
Vignes et Pétanque. Château Matheron Vidauban samedi 17 octobre 2026.
Vidauban
Vignes et Pétanque.
Château Matheron 400 chemin du Domaine de Matheron Vidauban Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Venez vivre une expérience unique au cœur du château Matheron, à Vidauban. Visite de Cave, concours de pétanque autour des vignes, pour un moment festif et convivial.
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Château Matheron 400 chemin du Domaine de Matheron Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 73 01 64 contact@chateau-matheron.com
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English :
11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.
L’événement Vignes et Pétanque. Vidauban a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon