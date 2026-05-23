Atalier Kapla tout public Archi-Kapla ! Le challenge de l’été ! CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
Atalier Kapla tout public Archi-Kapla ! Le challenge de l’été ! CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure lundi 20 juillet 2026.
Ciboure
Atalier Kapla tout public Archi-Kapla ! Le challenge de l’été !
CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
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Réservation obligatoire .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Atalier Kapla tout public Archi-Kapla ! Le challenge de l’été !
L’événement Atalier Kapla tout public Archi-Kapla ! Le challenge de l’été ! Ciboure a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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