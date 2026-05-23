Atalier Kapla tout public Archi-Kapla ! Le challenge de l’été ! CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure lundi 20 juillet 2026.

Ciboure

Atalier Kapla tout public Archi-Kapla ! Le challenge de l’été !

CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Entre ami·e·s, en couple ou en famille, découvrez notre nouvelle exposition et défiez-vous aux jeux de construction !

Aidés par notre médiatrice, mesurez-vous aux autres visiteurs en construisant la meilleure structure Kapla ingéniosité, créativité et dextérité seront vos alliés, avec peut-être une récompense à la clé !

Réservation obligatoire .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com

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English : Atalier Kapla tout public Archi-Kapla ! Le challenge de l’été !

L’événement Atalier Kapla tout public Archi-Kapla ! Le challenge de l’été ! Ciboure a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque