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Tournoi Basko Beach Plage de Socoa Ciboure

Tournoi Basko Beach Plage de Socoa Ciboure

Tournoi Basko Beach Plage de Socoa Ciboure samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Plage de Socoa

Adresse : Allée André Hiriart

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif

Ciboure

Tournoi Basko Beach

Plage de Socoa Allée André Hiriart Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :
2026-07-04

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Plage de Socoa Allée André Hiriart Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 24 91 50  vblcbeach@gmail.com

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English : Tournoi Basko Beach

L’événement Tournoi Basko Beach Ciboure a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays Basque

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