Tournoi Basko Beach Plage de Socoa Ciboure
Tournoi Basko Beach Plage de Socoa Ciboure samedi 4 juillet 2026.
Ciboure
Tournoi Basko Beach
Plage de Socoa Allée André Hiriart Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
.
Plage de Socoa Allée André Hiriart Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 24 91 50 vblcbeach@gmail.com
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English : Tournoi Basko Beach
L’événement Tournoi Basko Beach Ciboure a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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