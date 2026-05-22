Tournoi Basko Beach Plage de Socoa Ciboure

Ciboure

Tournoi Basko Beach

Plage de Socoa Allée André Hiriart Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

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Plage de Socoa Allée André Hiriart Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 24 91 50 vblcbeach@gmail.com

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English : Tournoi Basko Beach

L’événement Tournoi Basko Beach Ciboure a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays Basque