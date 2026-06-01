Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans ! Ciboure jeudi 18 juin 2026.

Ciboure

Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans !

Rue du sémaphore Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:30:00

fin : 2026-06-18 16:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Cette année le sémaphore, construit en 1936, fête des 90 ans. A cette occasion, ce bâtiment appartenant à la Marine nationale ouvre ses portes.

Un accès exceptionnel au sommet de sa tour de 24m de haut et un panorama à 360° à couper le souffle !

Sur inscription uniquement places limitées Présentation obligatoire d’une pièce d’identité. .

Rue du sémaphore Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans !

L’événement Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans ! Ciboure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque