Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans ! Ciboure
Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans ! Ciboure jeudi 18 juin 2026.
Ciboure
Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans !
Rue du sémaphore Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-18 16:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Cette année le sémaphore, construit en 1936, fête des 90 ans. A cette occasion, ce bâtiment appartenant à la Marine nationale ouvre ses portes.
Un accès exceptionnel au sommet de sa tour de 24m de haut et un panorama à 360° à couper le souffle !
Sur inscription uniquement places limitées Présentation obligatoire d’une pièce d’identité. .
Rue du sémaphore Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans !
L’événement Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans ! Ciboure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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