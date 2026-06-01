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Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans ! Ciboure

Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans ! Ciboure

Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans ! Ciboure jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Rue du sémaphore

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Ciboure

Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans !

Rue du sémaphore Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-06-18 16:30:00

Date(s) :
2026-06-18

Cette année le sémaphore, construit en 1936, fête des 90 ans. A cette occasion, ce bâtiment appartenant à la Marine nationale ouvre ses portes.
Un accès exceptionnel au sommet de sa tour de 24m de haut et un panorama à 360° à couper le souffle !
Sur inscription uniquement places limitées Présentation obligatoire d’une pièce d’identité.   .

Rue du sémaphore Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans !

L’événement Le sémaphore de Socoa fête ses 90 ans ! Ciboure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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