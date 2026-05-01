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Découverte danse africaine Maison des associations Roger Berné Ciboure

Découverte danse africaine Maison des associations Roger Berné Ciboure

Découverte danse africaine Maison des associations Roger Berné Ciboure samedi 23 mai 2026.

Lieu : Maison des associations Roger Berné

Adresse : 2 avenue Jean-Baptiste Carassou

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Ciboure

Découverte danse africaine

Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Ouvert à tous à partir de 10 ans . Sur réservation.   .

Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 08 41 05 

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English : Découverte danse africaine

L’événement Découverte danse africaine Ciboure a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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