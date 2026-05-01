Découverte danse africaine Maison des associations Roger Berné Ciboure

Ciboure

Découverte danse africaine

Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ouvert à tous à partir de 10 ans . Sur réservation. .

Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 08 41 05

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English : Découverte danse africaine

L’événement Découverte danse africaine Ciboure a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque