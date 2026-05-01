Découverte danse africaine Maison des associations Roger Berné Ciboure
Découverte danse africaine Maison des associations Roger Berné Ciboure samedi 23 mai 2026.
Ciboure
Découverte danse africaine
Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Ouvert à tous à partir de 10 ans . Sur réservation. .
Maison des associations Roger Berné 2 avenue Jean-Baptiste Carassou Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 08 41 05
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English : Découverte danse africaine
L’événement Découverte danse africaine Ciboure a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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