Concert: Mariage de Louis IVX et Marie-Thérèse d’Autriche Eglise Saint-Vincent Ciboure
Concert: Mariage de Louis IVX et Marie-Thérèse d’Autriche Eglise Saint-Vincent Ciboure samedi 6 juin 2026.
Ciboure
Concert: Mariage de Louis IVX et Marie-Thérèse d’Autriche
Eglise Saint-Vincent 7B Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Ce projet met à l’honneur la musique baroque française, italienne et espagnole de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Au programme petits ensembles instrumentaux, clavecin solo, musique vocale, le matin. Grands motets de Lully, Dumont et Charpentier, ainsi que des pièces d’orgue, interprétés par les élèves de l’orchestre baroque le soir. Une célébration artistique et historique pour revivre l’esprit fastueux du mariage royal. .
Eglise Saint-Vincent 7B Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert: Mariage de Louis IVX et Marie-Thérèse d’Autriche
L’événement Concert: Mariage de Louis IVX et Marie-Thérèse d’Autriche Ciboure a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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