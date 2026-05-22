Répare ton vélo en plein air Boulevard Pierre Benoit Ciboure
Répare ton vélo en plein air Boulevard Pierre Benoit Ciboure mercredi 17 juin 2026.
Ciboure
Répare ton vélo en plein air
Boulevard Pierre Benoit Au dessus de la plage du carré Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Viens avec ton vélo et apprends à l’entretenir, le réviser, le réparer. .
Boulevard Pierre Benoit Au dessus de la plage du carré Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 21 91 86 animation.revyclarte@zaclys.net
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English : Répare ton vélo en plein air
L’événement Répare ton vélo en plein air Ciboure a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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