Atchouk’Cœur, journée de découverte du Tchoukball Salle Alice Milliat Les Sorinières

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Inscription obligatoire Tout public

Le 29 août prochain, la salle Alice Milliat accueille Atchouk’Cœur, une journée de découverte du tchoukball, sport collectif sans contact, inclusif et bienveillant, et particulièrement adapté aux personnes vivant avec un problème de santé.Au programme : initiation le matin, mini tournoi mixte l’après-midi, remise de prix et animations festives en clôture. Repas sur place possible. L’événement est organisé par l’association Marfans, le Tchoukball Club Nantais, la Fédération Française de Tchoukball et la mairie des Sorinières.La journée est organisée au profit de l’association Marfans : l’association française des patients atteints du syndrome de Marfan, et d’autres maladies génétiques rares apparentées, œuvre depuis 30 ans, aux côtés des patients et de leurs familles, pour sensibiliser et informer et financer la recherche sur ces maladies.Inscription gratuite et obligatoire

Salle Alice Milliat Centre Les Sorinières 44840

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-de-tchoukball-fftb/evenements/atchouk-coeur



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