Guinguette estivale – Sorinières Espace jeunes Les Sorinières Les Sorinières

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

L’été s’annonce festif à La Sorinière !L’Espace Jeunes vous donne rendez-vous pour trois soirées conviviales où musique, animations seront au programme.???? Jeudi 16 juillet :Une soirée pop et rock avec Louann, suivie des groupes Cœur de Licorne et JaRo.???? Jeudi 6 août :Place aux rythmes reggae avec Shamo Solo et son spectacle Reggae Galactique Interactif, avant le concert du groupe nantais Chadame.???? Jeudi 27 août :Une dernière soirée haute en couleur avec Officiel SAM, une scène ouverte aux jeunes de l’Espace Jeunes, les percussions de Batala Nantes et le groupe The Colls.Sur place, profitez également d’une restauration proposée par la Junior Association et d’une buvette tenue par le Café MiKdo.Trois soirées gratuites pour profiter de l’été, se retrouver et faire le plein de musique !

Espace jeunes Les Sorinières Centre Les Sorinières 44840

02 40 05 73 30 http://www.ville-sorinieres.fr espacejeunes@ville-sorinieres.fr



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