Atelier 1, 2, 3 Petits Pas, Maison de Quartier de Doulon, Nantes
Atelier 1, 2, 3 Petits Pas, Maison de Quartier de Doulon, Nantes samedi 25 avril 2026.
Atelier 1, 2, 3 Petits Pas Samedi 25 avril, 10h30 Maison de Quartier de Doulon Loire-Atlantique
de 12 à 16€ le duo, trio possible, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00
Bienvenue dans l’univers poétique et sensoriel, Sandrine Fontaine, qui est à la fois danseuse et professionnelle de la petite enfance (EJE).
Ici, adultes comme enfants peuvent s’extraire du quotidien et profiter d’une bulle privilégiée et ludique.
Ici, chacun-e va entretenir – ou réveiller – le goût du mouvement, dans la joie et le “bien se sentir” qui l’accompagne.
C’est pour qui?
Des enfants qui ont déjà acquis un déplacement autonome (ou dès 1 an) jusqu’à la fin de la maternelle.
ET leurs adultes apparentés!
Maison de Quartier de Doulon 1 rue de la Basse Chênaie Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@depasse-et-denote.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/depasse-et-denote/evenements/ateliers-1-2-3-petits-pas-25-04-26 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/5zpvwBvuY »}]
atelier enfants-parents d’éveil à la danse danse tout-petit
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