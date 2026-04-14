Atelier 1, 2, 3 Petits Pas, Maison de Quartier de Doulon, Nantes

Atelier 1, 2, 3 Petits Pas Samedi 25 avril, 10h30 Maison de Quartier de Doulon Loire-Atlantique

de 12 à 16€ le duo, trio possible, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Bienvenue dans l’univers poétique et sensoriel, Sandrine Fontaine, qui est à la fois danseuse et professionnelle de la petite enfance (EJE).

Ici, adultes comme enfants peuvent s’extraire du quotidien et profiter d’une bulle privilégiée et ludique.

Ici, chacun-e va entretenir – ou réveiller – le goût du mouvement, dans la joie et le “bien se sentir” qui l’accompagne.

C’est pour qui?

Des enfants qui ont déjà acquis un déplacement autonome (ou dès 1 an) jusqu’à la fin de la maternelle.

ET leurs adultes apparentés!

Maison de Quartier de Doulon 1 rue de la Basse Chênaie Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@depasse-et-denote.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/depasse-et-denote/evenements/ateliers-1-2-3-petits-pas-25-04-26 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/5zpvwBvuY »}]

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