Nid haut, nid bas, Onichliba TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 10:30 – 11:00

Gratuit : non 10 € – tarif unique Réservation en ligne www.tntheatre.com ou par téléphone au 02 40 12 12 28Tarif unique 10 € – enfant comme adulte En famille, Jeune Public

Nid haut, nid bas, Onichliba est un spectacle dans lequel il fait bon se lover. Une trame non narrative est tissée par les deux danseuses-comédiennes autour du motif du nid. Une chanteuse, siffleuse, et musicienne les accompagne, jouant avec des mélodies ou des expérimentations vocales en direct.Un nid est un abri, un endroit où l’on se sent en sécurité, où l’on peut se ressourcer. La petite enfance est le temps du nid. Le temps de construire ses ailes, bien au chaud, avant de prendre son envol. Ainsi, le spectacle se fait cocon, à partir duquel le petit spectateur pourra déployer son imaginaire. Avec Liane Masson, Annabelle Tison et Stéphanie Bourgeois-Lang. Mise en scène et chorégraphie par Annabelle Tison et Liane Masson. Création musicale par Elsa Naud. A partir de 6 mois.Durée : 30 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

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