Atelier 6-12 ans carreaux de faïence Martainville-Épreville
Atelier 6-12 ans carreaux de faïence Martainville-Épreville mercredi 22 avril 2026.
Martainville-Épreville
Atelier 6-12 ans carreaux de faïence
429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:15:00
fin : 2026-04-22 15:15:00
Date(s) :
2026-04-22
Qu’ils soient faits pour décorer, ou protéger les murs, les carreaux de faïence sont un témoin de nos intérieurs passés. Viens décorer et personnaliser le tiens.
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. .
429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70
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English : Atelier 6-12 ans carreaux de faïence
L’événement Atelier 6-12 ans carreaux de faïence Martainville-Épreville a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité
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