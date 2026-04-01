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Atelier 6-12 ans carreaux de faïence Martainville-Épreville

Atelier 6-12 ans carreaux de faïence Martainville-Épreville mercredi 22 avril 2026.

Adresse : 429 route du château

Ville : 76116 Martainville-Épreville

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Martainville-Épreville

Atelier 6-12 ans carreaux de faïence

429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:15:00
fin : 2026-04-22 15:15:00

Date(s) :
2026-04-22

Qu’ils soient faits pour décorer, ou protéger les murs, les carreaux de faïence sont un témoin de nos intérieurs passés. Viens décorer et personnaliser le tiens.
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation.   .

429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 

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English : Atelier 6-12 ans carreaux de faïence

L’événement Atelier 6-12 ans carreaux de faïence Martainville-Épreville a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité

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