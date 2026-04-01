Martainville-Épreville

Atelier petite enfance le jardin

429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 11:15:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-16 2026-05-20

Atelier pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans, sur le thème du Jardin . À travers les allées, les enfants sont invités à découvrir les plantes et les habitants du jardin du château.

Atelier dans les jardins du château, prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Atelier encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation .

429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70

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English : Atelier petite enfance le jardin

L’événement Atelier petite enfance le jardin Martainville-Épreville a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité